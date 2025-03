Italia | 15 miliardi per adeguare i depuratori alla Direttiva europea 2024 3019

Quotidiano.net - Italia: 1,5 miliardi per adeguare i depuratori alla Direttiva europea 2024/3019

Peril parco dei grandininuovasulle acque reflue () saranno necessari investimenti fino a 1,5di euro, in un Paese in cui 296 Comuni e 1,3 milioni di cittadini sono ancora privi di un servizio di depurazione. Sono alcuni dei dati resi noti in occasione della presentazione del Blue Book 2025 realizzato dFondazione Utilitatis e promosso da Util, relativi al servizio idrico integrato, e del Libro Bianco 2025 "Valore Acqua per l'" di Teha (Then House - Ambrosetti), relativifiliera estesa dell'acqua. Per l'adeguamento dei, si stimano costi tra 600 milioni e 1,5come somma dei costi di investimento e di esercizio richiesti, in base alle tecnologie impiegate. Investimenti nel settore depurativo sono necessari, considerando che insi contano ancora 856 agglomerati in procedura di infrazione per un carico organico generato pari a circa 27 milioni di abitanti equivalenti, di cui il 76% al Sud.