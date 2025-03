Puntomagazine.it - Israele sotto attacco: missili e droni lanciati dagli Houthi e raid su Gaza

Leggi su Puntomagazine.it

Escalation in Medio Oriente: attacchistici eaerei aumentano la tensioneLe sirene d’allarme per l’arrivo disono risuonate a Tel Aviv per la prima volta dal mese di gennaio, segnalando una nuova fase di escalation nel conflitto in Medio Oriente. L’Idf (Forze di Difesa Israeliane) ha dichiarato che il sistema di allarme si è attivato “in seguito al lancio di un missile in arrivo dallo Yemen”. Successivamente, le forze armate israeliane hanno confermato che “un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall’aviazione israeliana prima di entrare in territorio israeliano“,lineando che “le sirene sono state suonate secondo il protocollo“.deglia Tel AvivLa milizia sciita yemenita degli, appoggiata dall’Iran, ha rivendicato l’con un missile ipersonico contro l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.