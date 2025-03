Metropolitanmagazine.it - Israele intercetta un missile degli Houthi mentre Hamas dichiara 430 uccise persone in due giorni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il gruppo yemenitaha rivendicato la responsabilità di unlanciato contro, che è statoto. Ilbalistico è stato lanciato verso l’aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv, ha affermato il portavoce militare del gruppo in unazione televisiva. Le sirene hanno suonato in diverse zone di, hanno detto le Forze di difesa israeliane. Non sono stati segnalati feriti e le IDF affermano che ilè stato fermato prima di entrare in.Nel frattempo, l’agenzia di protezione civile di Gaza gestita dahato che gli attacchi israeliani di giovedì mattina hanno ucciso almeno 10ha esteso le sue operazioni di terra a Gaza, dopo aver lanciato un’ondata di attacchi aerei che, secondo il ministero della Salute guidato da, hanno ucciso più di 430in due