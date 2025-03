Sport.periodicodaily.com - Israele-Estonia: le probabili formazioni

Gara valida per la prima giornata del gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. Si affrontano le squadre più deboli che sperano di ritagliarsi il loro spazio.si giocherà sabato 22 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Nagyerdei di Debrecen, in Ungheria.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La stagione scorsa si è chiusa con la retrocessione in Lega B di Nations League per i padroni di casa, pur pareggiando con la Francia e vincendo contro il Belgio nelle ultime due partite. Ora si apre un nuovo capitolo per la Nazionale di Shlomo assente da oltre cinquant’anni ad un Mondiale.Gli estoni non hanno mai partecipato ad un Mondiale e a un Europeo. Sono altresi reduci da una stagione poco entusiasmante con appena quattro punti racimolato nel gruppo 1 di Lega C di Nations League.