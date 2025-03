Lettera43.it - Israele, crescono le proteste contro Netanyahu: in migliaia per le strade

Decine didi israeliani sono scesi in piazza negli ultimi giorni per chiedere il ripristino del cessate il fuoco a Gaza, interrotto due giorni fa da, e per denunciare quello che definiscono un attacco alla democrazia da parte del governo di destra guidato da Benjamin. Le, concentrate a Tel Aviv e Gerusalemme, hanno bloccato autoe portato a numerosi arresti, con i manifestanti che accusano l’esecutivo di portare avanti il conflitto per motivi politici. Con un processo per corruzione in corso e il rischio di perdere il potere in caso di nuove elezioni, infatti,sembra puntare sulla guerra per garantire la propria sopravvivenza politica, alimentando così una guerra infinita a Gaza e le divisioni nell’opinione pubblica israeliana.Una manifestante mentre viene arrestata a Tel Aviv (Getty Images).