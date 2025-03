Dilei.it - Isola dei Famosi, Veronica Gentili prossima conduttrice, cosa cambia nel format

Leggi su Dilei.it

Il palinsesto di Canale5 presenterà ai telespettatori ben due proposte di reality show nella stagione primaverile 2025. In partenza, dopo la fine del Grande Fratello, infatti, sia una nuova edizione dell’dei, che un nuovo programma televisivo, The Couple, con la conduzione di Ilary Blasi.A lungo si sono rincorse le indiscrezioni su chi potesse essere la presentatrice della nuova stagione del reality show, ma su tutte l’ha spuntata, giàde Le Iene. Il cambio di conduzione si rifletterebbe anche sulstesso, che punterebbe così a un ritorno alle origini.al timone dell’deisarà la nuovadell’dei, dopo settimane in cui si era ipotizzato un ritorno di Ilary Blasi al timone dello show televisivo e persino un’inedita conduzione di Alfonso Signorini.