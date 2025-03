361magazine.com - Isola dei Famosi: ecco quando parte il reality e chi lo condurrà

L’deisi prepara per una nuova avventura in Honduras con una giornalista alla conduzione L’deipartirà a maggio su Canale 5 nella sua veste originale. Tanti i nomi che sono circolati in questi giorni per quanto riguarda la conduzione delshow. Oggi però Mediaset ha rotto il silenzio e ha svelato la scelta: Veronica Gentili.cosa riporta il comunicato:«A maggio, in prima serata su Canale 5, riL’dei, con il debutto di Veronica Gentili alla conduzione.La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del.Leggi anche–> Grande Fratello, Shaila si schiera contro Chiara e Zeudi. Il motivoI naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia.