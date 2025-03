Inter-news.it - Iran, vittoria senza Taremi: riposo totale per l’attaccante dell’Inter

L’conquista unaimportante nelle qualificazioni al Mondiale 2026, superando per 2-0 gli Emirati Arabi Uniti nella sfida giocata a Tehran. Panchina durante tutto il match per, Mehdi.PARTITA FINITA – L’vince 2-0 contro gli Emirati Arabi e lo faMehdiin campo. Decisive le reti di Sardar Azmoun e Mohammad Mohebi, che hanno regalato tre punti preziosi alla squadra di Amir Ghalenoei. A sorprendere, appunto, è stata l’asdi Mehdi, solitamente titolare e protagonista con la maglia della sua Nazionale, è rimasto in panchina per tutta la durata del match,mai fare il suo ingresso in campo. Una scelta inattesa quella del ctiano, considerando il peso specifico dinel reparto offensivo della squadra.