Internews24.com - Iran Emirati Arabi 2-0, flop Taremi anche in Nazionale! 90 minuti in panchina per l’attaccante dell’Inter

di Redazione2-0,in! 90inpernel match di qualificazione ai mondialiVince l’del ct Amir Ghalenoei, che nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, batte 2-0 gliUniti. Bastano i gol di Azmoun, ex Roma e Mohebi a regalare i tre punti agliiani. Nota dolente per Mehdi, che dopo una clamorosa esclusione dal primo minuto, non è stato inserito per tutto il corso della partita. 0per, bocciatodal commissario tecnico.QUOTE ITALIA GERMANIA – Una classica del calcio europeo e mondiale per questo quarto di finale di andata di Nations League. L’Italia di Spalletti incrocia la Germania a San Siro. La quota 0.5 GOL TOTALI (almeno un gol segnato nella partita) è data a 8 invece che a 1.