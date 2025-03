Superguidatv.it - Io Capitano di Matteo Garrone: trama, cast e quando in tv

Io, il film candidato agli Oscar del regista, arriva ora in prima tv e in chiaro. Scopriamo insieme la, chi fa parte delandrà in onda la pellicola che ha ottenuto molti riconoscimenti.Io, film: lain tvDopo Gomorra e Pinocchio,decide di portare sul grande schermo un film che racconta uno spaccato della nostra società. E lo fa attraverso la storia di due uomini che affrontano il mare, su un barcone, per cercare un futuro migliore. Io, della durata di 121 minuti, andrà in onda in prima serata il 26 marzo 2025, alle ore 21.30, su Rai1.Ma qual è la? Il film racconta il viaggio avventuroso di due giovani senegalesi (Seydou e il cugino Moussa), entrambi sedicenni, che partono da Dakar con l’obiettivo di raggiungere le coste siciliane.