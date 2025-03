Inter-news.it - Inzaghi, per il rinnovo serve una garanzia dall’Inter! Mercato diverso

Negli ultimi giorni in tanti hanno annunciato l’imminentedi Simoneda allenatore dell’Inter, dimenticando però che anche l’allenatore vuole delle garanzie sul futuro. Non sarà più accettata una cosa. ANNI PRECEDENTI – I risultati di Simoneda allenatore dell’Inter non sorprendono per le vittorie, ma per altro che è accaduto nel corso degli anni. L’allenatore è arrivato conoscendo la situazione economica nerazzurra e sapendo che non avrebbe avuto garanzie sul lungo termine. Al primo anno il piacentino si è ritrovato senza Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Christian Eriksen (per motivi di salute). Al secondo, dopo la finale di Champions League, hanno salutato Marcelo Brozovic, Robin Gosens, André Onana, ancora Lukaku, Edin Dzeko, Milan Skriniar e altri. Tutto ciò che ha potuto costruire nei primi due anni è andato perso, manon ha alzato bandiera bianca.