Inviti digitali: creare inviti digitali per WhatsApp

Se stai organizzando un evento in programma o una festa, puoi scegliere la praticità degli. Il formato virtuale/elettronico permette di realizzarepersonalizzati per accontentare tutti i gusti. Si potranno infine mandare gligratis online viao anche tramite email.Cosa sono gli?L’invito digitale è l’evoluzione del tradizionale biglietto di invito cartaceo e consiste in un file personalizzato (solitamente in formato pdf, png o jpeg) contenente tutte le informazioni relative al proprio evento in programma.Si tratta di una semplice immagine, ed è dunque possibile mandare glivia(direttamente dal proprio telefonino) esattamente come si manda una normale fotografia.onlineUna versione più completa dell’invito digitale è rappresentata daglionline in formato di una pagina web interattiva (interattivi).