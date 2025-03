Nerdpool.it - Invincible: chi vuole possedere Damien Darkblood? Il finale della Stagione 3 apre a una nuova minaccia

La3 disi è chiusa con un colpo di scena che ha lasciato i fan senza parole: il ritorno di. Il detective infernale, esiliato da Cecil Stedman e dalla GDA nella prima, ha trascorso oltre un anno all’Inferno, trovando però un modo per tornare sulla Terra con un obiettivo chiaro. Nell’ultima scenarivela al suo signore demoniaco (doppiato da Bruce Campbell) di aver individuato un individuo dal potere senza precedenti, pronto a essere trascinato nelle profondità infernali per essere posseduto. Ma chi è il bersaglio di4: chi?L’indiziato più ovvio è Mark Grayson/, il protagonistaserie, ma il diavolo si nasconde nei dettagli. Le parole disono state scelte con attenzione: egli parla di un “abitantesuperficie” il cui potere non si vedeva sulla Terra da eoni.