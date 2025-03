Sport.quotidiano.net - Intervista a Vechiarola. Atletico, il capitano: "Ora solidità e qualità»

E’ stato ile fantasista dell’Ascoli, Alejo Marco Vechiarello ad illustrare l’umore della squadra in vista della sfida di domenica pomeriggio alle 14.30 allo stadio ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, contro il Città di Isernia San Leucio ultimo in classifica assieme alla Fermana. Una sfida che arriva dopo la vittoria contro il Castelfidardo e il pareggio ad Avezzano e dopo la domenica di riposo per la pausa del campionato. Una sfida da vincere per mettere una bella ipoteca sulla permanenza in Serie D, obiettivo primario per la compagine del patron Graziano Giordani. Vechiarello, nelle ultime settimane la squadra ha ripreso a fare risultato. Ad Avezzano è arrivata la seconda partita consecutiva senza prendere gol. Come valuta questa fase della stagione? Cosa è cambiato nell’ultimo periodo? "La squadra ha passato un periodo negativo e insieme abbiamo cercato di ritrovare la serenità e l’equilibrio giusto per ripartire dopo i momenti negativi.