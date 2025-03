Ilfattoquotidiano.it - Intercettazioni, non solo i 45 giorni: verso la stretta anche sui dialoghi che riguardano terzi. Approvato l’odg di Fi

Non c’èla “tagliola” del limite di 45alle. Nella notte tra mercoledì e giovedì, prima di dare il via libera definitivo al ddl Zanettin, la Camera haun ordine del giorno al testo che impegna il governo a introdurre una nuovasugli ascolti degli inquirenti. L’atto, presentato dal deputato di Forza Italia Tommaso Calderone, chiede di limitare l’utilizzabilità delleriguardanti, cioè deiin cui due o più persone – non sapendo di essere ascoltate – parlano di presunti reati commessi da altri: secondo Calderone, per usarli come prova a carico del terzo, i magistrati dovrebbero avere l’obbligo di trovare i cosiddetti “riscontri“, cioè elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni captate. Esempio: se Tizio e Caio, intercettati per accuse di droga, parlassero tra loro di Sempronio indicandolo come complice, non sarebbe possibile arrestare Sempronio sulla base di quelle frasi, ma bisognerebbe trovare conferme da altre fonti,se Tizio e Caio sono perfettamente attendibili.