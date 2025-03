Ilfattoquotidiano.it - Intercettazioni, nella notte la Camera approva la tagliola. E vale anche per i reati di violenza sulle donne

La strettata nel cuore della. Il via libera definitivo al ddl è stato dato dallapoco prima della mezzatra il 19 e il 20 marzo. Il provvedimento, già licenziato dal Senato, è dunque legge e ora manca solo la promulgazione. I voti a favore sono stati 147, i contrari 67, un astenuto.Il disegno di legge, che ha come primo firmatario il senatore Fi Pierantonio Zanettin, mette un tetto di 45 giorni alle. Si tratta di un solo articolo che fissa un limite temporale degli “ascolti”, prorogabile solo “nei casi in cui l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti”. E tali “elementi concreti” devono essere “oggetto di espressa motivazione”. Non rientrano in questo “tetto” solo idi terrorismo e criminalità organizzata.