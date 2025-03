Ilfattoquotidiano.it - Intercettazioni, De Raho: “Limite di 45 giorni? Meloni vuole dare l’immunità ai delinquenti, è gravissimo”

“Ci sono tanti reati gravi che senzanon possono essere individuati e puniti, 45sono un periodo del tutto irrilevante, chi propone questa norma lo sa e non ritiene importante portare avanti le indagini. Si pensi all’omicidio, quando non si trovano le prove nelle prime 48 ore: a quel punto serve una pluralità diper rintracciare i responsabili e comprendere il contesto nel quale è maturato. A questo fine 45non bastano affatto. Il governosta decidendo diun’immunità ai. Quello che si sta consumando in quest’Aula è”. Lo ha detto alla Camera il deputato M5s, Federico Cafiero De, in merito al disegno di legge sulle.L'articolo, De: “di 45ai, è” proviene da Il Fatto Quotidiano.