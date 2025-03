Inter-news.it - Inter-Udinese, sarà emergenza: 3 pilastri sicuro fuori! C’è qualche rientro?

la prima partita post sosta per la squadra di Simone Inzaghi, che dovrà subito ovviare a tre assenze pesantissime. Ma potrebbe essercirecupero.– Insomma non è iniziata nel migliore dei modi questa sosta per le nazionali. Dopo l’Denzel Dumfries, che oggi dovrebbe fare gli esami, ieri si è aggiunta quella di Lautaro Martinez. Il capitano, out per un problema al bicipite femorale, lascia l’Argentina per ritornare in Italia. L’, anche in questo caso, lo sottoporrà a degli esami strumentali. Ecco perché già contro l’, nel primo match dopo la pausa per le nazionali, la Beneamata dovrà necessariamente correre ai ripari. Anche perché, non solo mancheranno Lautaro Martinez e Dumfries, ma anche Alessandro Bastoni (squalificato). In un colpo solo, Inzaghi non avrà a disposizione i suoi tre giocatori più in forma.