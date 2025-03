Inter-Samp 2010 parla Tagliavento | Arbitrai in maniera perfetta Mai facile con quell’Inter perché…

Leggi su Ilnerazzurro.it

20 Febbraio. San Siro.doria. Data e incontro che i tifosiisti non dovrebbero ricordare con immenso piacere, ma probabilmente pervasi da rabbia, la stessa che però all’epoca si trasformò poi in applausi scroscianti verso i propri giocatori al termine della partita. Il match termina sul risultato di 0-0, pareggio che frena i nerazzurri nella lotta scudetto con la Roma.L’epilogo finale, poi, lo conosciamo tutti. Proprio come tutti, sia più grandi che più piccoli, ricordano il gesto che è diventato simbolo di quella partita: le manette del mister nerazzurro, Jose Mourinho. Gesto che all’epoca fece il giro di tutti i giornali nazionali e del mondo, indirizzato dal tecnico portoghese all’arbitro dell’incontro, Paolo, reo di aver optato per una doppia espulsione dubbia ai danni di Ivan Cordoba e Lucio.