Inter, non solo Nico Paz. Ecco i nomi approvati da Inzaghi – TS

Simone, nonostante un finale di stagione complicato, pensa anche al prossimo futuro dell’. Tanti icon il suo ok sul taccuino dell’ESSE – Se da un lato l’si prepara al mercato estivo, a prescindere dalle cessioni, Simoneguarda in direzione diPaz. Simone, per quanto riguarda la scelta dei prossimi giocatori, avrà sicuramente voce in capitolo, spiega Tuttosport. Non è un mistero che il grande sogno disia proprioPaz: l’argentino è visto come trequartista-seconda punta per dare un volto diverso alla suae al cano3-5-2. L’operazione per portarlo a Milano non sarà sicuramente facile. Ad oggi, sia il Como vuole tenerlo così come anche il Real Madrid non sembra convinto di perderne il controllo.: una campagna acquisti fatta sui giovani– Per quanto riguarda gli altri innesti, seperdesse Bissecki colpi richiesti: Hien dell’Atalanta è il suo preferito, sul taccuino restano poi Beukema, Lucumì e Idzes, possibile alternativa proprio al tedesco.