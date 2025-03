Inter-Milan Coppa Italia biglietti | via alla vendita Tutti i dettagli

Leggi su Ilnerazzurro.it

. A partire dalle 15:00 di oggi, giovedì 20 marzo 2025, saranno messi inper la semifinale di ritorno dellatra, in programma mercoledì 23 aprile alle 21:00 allo stadio San Siro. ?: tutte le fasi diFASE 1 – Conferma posto Abbonati Serie A 2024/25Da oggi finomezzanotte di lunedì 24 marzo, gli abbonatiSerie A 2024/25, escluso il secondo anello blu riservatotifoseria ospite, possono confermare il proprio posto per la partita. Successivamente, dalle 12:00mezzanotte di martedì 25 marzo, gli abbonati del secondo anello blu potranno scegliere un altro posto tra quelli disponibili, alle stesse condizioni. Isaranno caricati sulla tessera “Siamo Noi”, necessaria per l’accesso allo stadio.