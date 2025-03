Calcionews24.com - Inter, Lautaro i tempi del rietro del capitano nerazzurro in Italia: ecco cosa filtra sul recupero

Leggi su Calcionews24.com

Ildell’Martinez rientrerà innel fine settimana per svolgere gli esami strumentali: i dettagli L’attaccante edell’Martinez, nella giornata di ieri, ha lasciato il ritiro dell’Argentina per via della lesione muscolare al bicipite femorale, problema che ilaveva già accusato nei minuti finali della gara di campionato .