Inter, la prima dopo la sosta da incubo! Possibili tante assenze

La partita contro l’Udinese, lala, rischia di diventare unper l’. Simone Inzaghi sarà alle prese con tantissime– Lapare sia arrivata proprio nel momento giusto per l’. La squadra di Simone Inzaghi è rimasta decimata, di nuovo e per l’ennesima volta in questa stagione. Al giorno successivo la vittoria con l’Atalanta, ossia l’ultimo lunedì, diversi giocatori sono partitI per i ritiri con le nazionali senza però rimanere. Denzel Dumfries è tornato per un infortunio, idem Marcus Thuram per la caviglia e ora si è aggiunto Lautaro Martinez. L’argentino preoccupa e c’è il grosso rischio che salti almeno le prime duelacon l’Udinese!CONTATI – L’Udinese sarà il primo incontro al rientro dallanazionali e comincia già a diventare una preoccupazione.