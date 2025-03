Sport.quotidiano.net - Inter in ansia, Lautaro si ferma. Niente nazionale: torna in Italia

Saranno trent’anni dal suo primo giorno in, il prossimo mese di luglio. "Ormai questo è il mio Paese", dice Javier Zanetti davanti alla folla di studenti che lo attendono a Milano, all’Istituto Istruzione Superiore Lagrange, dove per un’ora il vice-presidente dell’parla della sua lunga esperienza. Da calciatore, da dirigente, da fondatore della Fondazione Pupi, da papà (quale giorno migliore). Lo circondano padri e figli,isti e non, affascinati dai racconti di un personaggio trasversale che arrivò insieme al conRambert, una meteora, facendosi spazio tra lo scetticismo fino a diventare il giocatore con più presenze nella storia nerazzurra. Da undici anni non gioca più ed è vice-presidente, un percorso che lo vede ancora in cammino e durante il quale ha partecipato anche ad alcune trattative di mercato in cui sapeva di poter essere utile.