Inter il punto sugli infortunati | quante partite saltano Lautaro Dumfries e Thuram?

La sosta delle nazionali non parte con notizie positive, anzi regala momenti di apprensione. Soprattutto in casa nerazzurra, dove dovranno gestire una situazione d’emergenza: dopo gli stop di Denzele Marcus, esclusi dai ritiri di Olanda e Francia, si ferma ancheMartinez che salterà ledell’Argentina.lascia il ritiro albiceleste: i tempi di recuperoLa notizia dal fronte argentino è arrivata nella serata di ieri:Martinez, dopo aver svolto l’allenamento a parte, si è dovuto arrendere ai fastidi muscolari. Un infortunio che preoccupa e che, forse, il capitano nerazzurro si porta dalla partita contro il Monza.Lascia così il ritiro della Nazionale albiceleste, campione del mondo in carica, e rientra a Milano per svolgere gli esami strumentali.