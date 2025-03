Inter-news.it - Inter, derby italiano per Ndoye! Occhio all’estero

L’guarda con attenzione anche in casa del Bologna per rinforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. Come spiegato da Tuttosport, il nome diè nell’orbita dei nerazzurri. LAVORO – Dan, come riportato da Tuttosport, sta vivendo la miglior stagione all’ombra delle Due Torri. L’esterno offensivo svizzero ha già messo a segno 7 gol e 3 assist vincenti. Un dato impressionante, soprattutto considerando il suo continuo miglioramento negli ultimi mesi con la guida di Vincenzoal Bologna. Col passare del tempo,è diventato imprescindibile per il Bologna, tanto da risultare uno dei trascinatori.Non solo l’: altre due big l’hanno messo nel mirinoESSE – La scorsa estate, scrive Tuttosport, il Manchester United aveva cercato di acquisirlo, ma il direttore tecnico del Bologna, Giovanni Sartori, aveva respinto le offerte dei Red Devils.