Inter cosa aspettarsi dal mercato estivo? Le prime risposte – SI

L’si prepara ad unimportante, forse il primo dopo anni complicati dal punto di vista economico. Alfredo Pedullà ha spiegatosi aspetta su Sportitalia.– La squadra nerazzurra deve ancora finire la stagione ed è in corsa su tre fronti. Nonostante questo si comincia a parlare die il primo a farlo è Alfredo Pedullà, che spiegaattende i tifosi: «L’ha mosso i primi passi per Nico Paz, ma il Como ha soldi per fare tre guerre calcistiche. Dovrebbe essere il ragazzo a dire che non sta bene a Como per tornare al Real Madrid. Io mi aspetto all’gente come Castro o Ricci. Mi aspetto investimenti su cartellini di calciatori classe 2003, 2004, che sono consolidati e io credo che il discorso possa vertere su questo. Penso che la società punti un difensore centrale e c’è uno che piace a tutti: Beukema del Bologna, è molto forte.