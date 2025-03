Calcionews24.com - Inter, Bisseck rivela: «Ho pensato di smettere con il calcio. Quando entro a San Siro mi emoziono ancora, i tifosi…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Yann, difensore centrale tedesco dell’, sulle sue esperienze nelprima del club nerazzurro Yann, difensore dell’, ha parlato a Sportschau in vista della sfida tra Italia-Germania. INFORTUNI – «Non giocare è la cosa meno grave, il vero problema sono gli infortuni. In Portogallo mi sono fermato per otto mesi e, .