Serieanews.com - Inter, arriva la doppia conferma dal mercato: Marotta e Inzaghi sono convinti

Leggi su Serieanews.com

L’ha già deciso:unaanche per la prossima stagione.non hanno alcun dubbio sulla sceltaladal(Calcio.it)La stagione dell’è ancora lunga, ma la dirigenzaista ha le idee chiare per ilestivo. Il nome più caldo è quello di Nico Paz e non mancano idee di scambi, una su tutte quella che coinvolgerebbe Frattesi e Raspadori con il Napoli. Qualsiasi scelta verrà presa, mirerà ad allungare la rosa e renderla il più competitiva possibile, in Italia e in Europa.Simonee Giuseppeviaggiano di pari passo e avrebbero trovato un punto di incontro anche per le permanenze. Sì, perché ilnon è soltanto cessioni, ma anche conferme. La rosa nerazzurra dovrà essere analizzata in tal senso e, per due giocatori specifici, la società sarebbe sicurissima della scelta che avrebbe preso con 3 mesi d’anticipo rispetto all’inizio della campagna acquisti.