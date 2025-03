.com - Inter, ansia Lautaro Martinez: infortunio in Nazionale, quando torna

(Adnkronos) –per. L’attaccante argentino, convocato da Scaloni per le due partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Uruguay e Brasile, ha accusato un problema fisico durante il ritiro della suae farà ritorno a Milano per sottoporsi agli esami di rito e iniziare l’iter riabilitativo. L’spera di smentire la prima diagnosi della Seleccion, che in una nota ufficiale ha parlato di lesione muscolare: “L’attaccantesarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro”. Persi tratta del secondomuscolare nel giro di un mese, visto che era stato costretto a rimanere ai box contro il Feyenoord in Champions League dopo aver accusato un affaticamento muscolare nella partita di campionato contro il Monza.