Leggioggi.it - Intelligenza Artificiale e PA, Anastasi (Formez): “Opportunità concreta per il settore pubblico”

Leggi su Leggioggi.it

Parlare die PA può sembrare utopistico, soprattutto per chi vede la Pubblica Amministrazione come una lentissima macchina burocratica. In realtà, la PA italiana è nel pieno di una trasformazione: digitalizzazione, nuovi modelli di reclutamento estanno ridefinendo il modo in cui gli enti pubblici selezionano e formano il personale. Abbiamo avuto modo di parlare di questa transizione con Giovanni, presidente diPA, l’ente che da anni affianca lo Stato nell’organizzazione dei concorsi pubblici e nella modernizzazione della macchina amministrativa. In un momento in cui la tecnologia sta nuovamente rivoluzionando il mercato del lavoro, abbiamo incontratoper discutere delle sfide e delleche attendono la PA: dalla gestione centralizzata dei concorsi pubblici alle nuove strategie per attrarre giovani leve, fino all’impatto dell’nel