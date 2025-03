Bergamonews.it - “Integrativo scaduto da più di 15 anni”: scatta lo sciopero alla Mega di Scanzorosciate

Leggi su Bergamonews.it

Si inaspriscono le relazioni sindacalidi: il silenzio da parte della direzione rispetto alle richieste di aprire la trattativa per il rinnovo dell’aziendale,nel 2009, ha spinto Fim Cisl, Fiom Cgil e la Rsu della fabbrica a proclamare un pacchetto di ore di, le prime delle quali sono state utilizzate giovedì 20 marzo, con presidio davanti allo stabilimento dalle 13 alle 15.La, azienda che produce raccordi forgiati e componenti speciali per sistemi ingegneristici in materiali ferrosi e non ferrosi, occupa più di 200 dipendenti, tra il sito die quello di Albano Sant’Alessandro. A dicembre, le delegazioni di Fim e Fiom hanno avanzato le loro richieste per poter avviare le trattative di rinnovo del contratto aziendale.