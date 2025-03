Ilgiorno.it - Innovazione e sostenibilità: il futuro dell'edilizia e installazione in Italia

Leggi su Ilgiorno.it

L’industriae il mercatoinstanno attraversando un periodo di trasformazione, con la forte spinta verso l’tecnologica, senza dimenticare efficientamento energetico e. L’ormai largo impiego di nuovi materiali eco-compatibili, combinato a tecnologie in continuo sviluppo come domotica e Internet of Things (IoT), “l’Internete cose“, ha ridefinito le modalità di costruzione e gestione degli edifici. D’altronde il settore edile ha mostrato segni di ripresa dopo la crisi pandemica sull’onda lunga degli iniziali e corposi incentivi governativi che hanno generato una grossa domanda di ristrutturazioni in chiave “green“. Tuttavia il settoree costruzioni, e quello “trainato”, continua a scontrarsi con sfide strutturali: carenza di manodopera qualificata, peso eccessivoa burocrazia, necessità di continuo aggiornamentoe competenze professionali.