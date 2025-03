Anteprima24.it - Ingerisce candeggina, 39enne salvato solo dall’intervento dei Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiSi era appartato in aperta campagna con l’auto per suicidarsi, ma è stato ritrovato daiin extremis, quando già aver ingerito dellacontenuta in una bottiglia. Protagonista undalla morte a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, grazie alla prontezza della compagna dell’uomo, che ha subito chiamato il 112 avvertendo delle intenzioni del. Immediate sono state anche le ricerche delle pattuglie della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno setacciato il territorio fin quando lo stesso aspirante suicida ha chiamato alla Centrale Operativa dell’Arma confermando di volersi togliere le vita, ed è stato trattenuto al telefono dal carabiniere del 112 quel tempo sufficiente a permetterne la localizzazione. A quel punto le pattuglie dell’Arma hanno trovato l’auto ferma del, mentre questi era a poca distanza seduto su di un tronco; alla vista dei militari, l’uomo ha portato alla bocca la bottiglia in plastica che stringeva tra le mani, ingerendo ulteriore sostanza corrosiva.