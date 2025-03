Calcionews24.com - Infortunio Thauvin, il capitano dell’Udinese punta a quella partita per il rientro: «Ci tengo molto e dovrei esserci»

Leggi su Calcionews24.com

Florianpronto a rientrare in campo dopo l’: ilha messonel mirino: «Voglio» Come riportato da la Gazzetta dello Sport Florian, al momento fuori per, ha fissato come obiettivo la sfida Inter Udinese del 30 marzo per tornare in campo. Di seguito le parole del