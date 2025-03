Lapresse.it - Infortunio per Lautaro, lesione muscolare

perMartinez. L’attaccante dell’Inter sarà costretto a saltare le partite dell’Argentina contro Uruguay e Brasile. Lo ha comunicato. attraverso il profilo ufficiale X, la stessa nazionale albiceleste. Brutte notizie oggi anche per un altro attaccante argentino che gioca in Serie A: il giallorosso Dybala, anche lui infortunato, dovrà essere operato. Lautario,al bicipite femorale“L’attaccanteMartínez non farà parte della squadra nel doppio impegno di marzo a causa di unal bicipite femorale sinistro”, si legge. #SelecciónMayor El delanteroMartínez será baja de la convocatoria para este doble fecha de marzo por una lesión muscular en isquiotibiales miembro inferior izquierdo. pic.twitter.com/B7DBfx0doS— ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) March 19, 2025e non solo, gli interisti infortunatiUn altro attaccante dell’Inter, due giorni fa, ha lasciato il ritiro della propria nazionale per un problema fisico: si tratta di Marcus Thuram.