Inter-news.it - Infortunio Lautaro Martinez, l’Inter valuta! Nel mirino 2 gare – CdS

Tegola in casa Inter che perde per. L’argentino rientra a Milano e nelle prossime ore farà tutti gli esami per capire meglio l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Ma il club nerazzurro mette in preventivo già lo stop. Due partite nelper l’ipotetico rientro.– Una tegola che non ci voleva:ha accusato un problema al bicipite femorale in Nazionale ed è pronto a rientrare in Italia.farà tutti gli accertamenti per capire meglio l’entità del problema, scongiurando qualcosa di più grave e negativo. Qualche brutto presagio era arrivato nel primo pomeriggio italiano, quando dall’Argentina avevano fatto sapere di unnon disponibile nell’allenamento in preparazione della partita contro l’Uruguay. Inizialmente, il Toro avrebbe dovuto saltare solo la sfida contro la Celeste per poi esserci nella classica con il Brasile.