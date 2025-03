Internews24.com - Infortunio Lautaro, il Toro lascia l’Argentina e fa rientro in Italia! Cosa filtra? Le ultime

di Redazione, ile fain? Lesulle sue condizioniCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle condizioni diMartinez, capitano dell’Inter, che ha dovuto abbandonare il ritiro del«Per adesso, di sicuro c’è che il capitano nerazzurro ha dovutore il ritiro delper un problema al flessore della coscia sinistra, come ha annunciato la federcalcio albiceleste ieri in una nota:«Martinez sarà assente per il doppio appuntamento di marzo a causa di unmuscolare al bicipite femorale sinistro». Il sospetto è che l’affaticamento con il quale l’argentino si era congedato dall’Inter domenica sera, dopo 90 minuti da protagonista nonostante momenti di sofferenza fisica) e il sigillo del 2-0 nella sfida scudetto di Bergamo con l’Atalanta, possa essere diventato una elongazione, magari di lieve entità.