Infortunio Dybala notizia shock! Stagione finita per il giocatore

L’di Paulonon sembrava così grave, eppure gli esami hanno evidenziato altro. La Roma ha pubblicato un comunicato ufficiale per definire la situazione.! – Paulosi è infortunato nella partita contro il Cagliari. Entrato al 64? è uscito poi al 75? a causa di un problema muscolare. La Roma ha comunicato in maniera ufficiale sui propri canali: «Paulosi sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!».salta anche l’Inter: i tempi di recuperoRECUPERO – L’operazione richiede diverso tempo per il recupero, che quindi non avverrà in questa