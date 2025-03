Internews24.com - Infortunio Dybala, l’ex obiettivo nerazzurro si opera. Stagione finita per l’argentino

di Redazionesipraticamenteper l’attaccante argentino in forza al club giallorossoBrutte notizie ancora una volta pere la Roma.dell’Inter in seguito all’rimediato durante la partita contro il Cagliari è costretto adrsi per risolvere la lesione al tendine semitendinoso sinistro nel tentativo anche di ridurre il rischio di ricadute e garantirgli un recupero più sicuro. Tanto talentuoso quanto fragile, questo è il paradosso per l’attaccante argentino che ha praticamente concluso la sua. Lo fa sapere il club giallorosso tramite un comunicato ufficiale. Di seguito i dettagli.COMUNICATO ROMA – «Paulosi sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro.