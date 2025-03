Lapresse.it - Infortunio Dybala, l’attaccante della Roma si opera per una lesione al tendine

Paulo"si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguitodelsemitendinoso sinistro". Lo comunica in una nota il club giallorosso, aggiungendo che "il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'". "A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!", conclude la. Il 31enne argentino è uscito perdomenica scorsa nel corso del secondo tempo del match di campionato contro il Cagliari.