Internews24.com - Infortunio Dumfries, le condizioni preoccupano? Nel weekend attesi gli esami strumentali

di Redazione, le? Nelgliper l’esterno olandese. Tutti i dettagliCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulledell’esterno dell’Inter, Denzel, rientrato in Italia, dopo la convocazione con l’Olanda.– «Più delicata invece la situazione di: i primi controlli in Olanda hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia destra, ma lo staff medico dell’Inter si riserva di valutare nuovamente il giocatore per poter inquadrare tempistiche di recupero più precise. Appuntamento per il, quandoverrà visitato e probabilmente sottoposto a nuovi. La sensazione è che l’esterno olandese possa saltare la gara con l’Udinese del 30 marzo e il derby di andata nelle semifinali di Coppa Italia con il Milan, in programma il 2 aprile.