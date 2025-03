Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, novità sul rientro: svelata la data del possibile ritorno in campo. Cosa filtra sulle condizioni del difensore brasiliano

di Redazione JuventusNews24sul: laper ilin. Tutti gli aggiornamentiArrivano importantisuldi. Lo staff medico della Juve non ha alcuna intenzione di forzare i tempi. Tuttavia, stando a quanto riferito da La Stampa, l'ipotesi di poter tornare a disposizione per il Mondiale per Club non è da scartare, almeno in questo momento.La speranza delè quella di tornare ingià in questa stagione, intorno a metà giugno per la nuova competizione FIFA. Come anticipo, però, senza correre alcun rischio anticipando i tempi.