Infortuni, si studiano soluzioni per Recanati

Si chiude il tempo delle riflessioni e soprattutto del riposo. La Vigor è tornata al lavoro per preparare al meglio la prossima gara di campionato e il tempo stringe. In questi giorni lo staff tecnico ha cercato nuovetattiche per risolvere alcuni problemi di formazione che inevitabilmente si presenteranno domenica pomeriggio: l’assenza di Rotondo pero, quella di Kone per squalifica e poi c’è Gabbianelli, non al meglio. Ma l’obiettivo primario è quello di non ricadere più nei soliti errori, in quelle piccole, ma fatali distrazioni che hanno fatto perdere fin troppi punti per strada. Già perché il gol beffa subito contro il Termoli, ricalca quello incassato dall’Isernia qualche settimana prima. In entrambi i casi i vigorini hanno pareggiato ed oggi quei punti in più avrebbero fatto davvero comodo.