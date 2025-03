Laprimapagina.it - Infortuni del conducente: come funziona e perché è importante aggiungerla alla polizza?

Leggi su Laprimapagina.it

Quando si sceglie un’assicurazione auto, spesso ci si concentra sulla rc auto, obbligatoria per legge, trascurando l’importanza delle garanzie accessorie. Una delle più utili e sottovalutate è la garanziadel, che offre una copertura specifica per chi èguida, tutelandolo in caso di incidente.la sola RC Auto non basta?L’RC Auto, obbligatoria per legge, copre i danni causati a terzi, siano essi persone o veicoli, ma non tutela ilresponsabile dell’incidente. In caso di sinistro con colpa, chi èguida potrebbe quindi trovarsi a dover affrontare spese mediche elevate senza supporti assicurativi. La garanziadelcolma questa lacuna,copre ilabilitatoguida del veicolo assicurato responsabile del sinistro in caso diche provocano invalidità permanente.