Juventusnews24.com - Infortunati Juve, Cabal e Milik alla Continassa: novità sul recupero dei due lungodegenti in casa bianconera. Cosa filtra dal JTC

Come riferito da Sky Sport, nella giornata di oggi anche Cabal e Milik sono stati alla Continassa. L'attaccante polacco ed il difensore colombiano proseguono il loro lavoro di recupero dai rispettivi infortuni. Entrambi i bianconeri non si rivedranno in campo nel corso di questa stagione: il difensore è alle prese con la riabilitazione post rottura del legamento crociato, mentre il centravanti non si è più visto dopo l'infortunio della scorsa estate.