Internews24.com - Infortunati Inter, Lautaro in forse, Dumfries out. Per il match contro l’Udinese Inzaghi recupera tre big

di Redazioneinout.può respirare perché in vista della gara di campionatorecupererà tre bigsi trova ancora una volta a dover fare i conti con l’infermeria, questa volta tocca a. Il capitano nerazzurro si è dovuto fermare mentre era in ritiro con la Nazionale argentina. Questa notizia ha fatto scattare subito l’allarme anche perché al rientro della sosta nazionali in campionato ci sarà–Udinese. Per la sfidail friulani in programma il 30 Marzodovrà sicuramente fare a meno di Alessandro Bastoni fermato dal Giudice Sportivo e diche potrebbe tornare per la sfida di Champions League per i quarti di finale d’andatail Bayern Monaco. Non solo brutte notizie in casa nerazzurra, il tecnico piacentino – come riporta Tuttosport – recupererà Dimarco, Zalewski e Darmian che avevano saltato per infortunio gli ultimi impegno di campionato.