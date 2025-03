Internews24.com - Infortunati Inter, il punto su Thuram e Dumfries! Tikus non preoccupa, per l’olandese attesi gli esami

di Redazione, ilsunon, perglinel weekend. Ecco cosa filtraCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazionein casa- «Il weekendista della sosta sarà parecchio movimentato. In agenda ci sono i rientri di Marcuse Denzel: fino a quarantott’ore fa considerati “in prestito” alle rispettive nazionali, trascorreranno la pausa ad Appiano. Il francese rientrerà a Milano domani: da capire se riprenderà subito a lavorare con il resto del gruppo, che si ritroverà nel pomeriggio alla Pinetina agli ordini di Inzaghi, o se comincerà ad allenarsi da sabato. Quel che conta, in ogni caso, è che le condizioni dinonno l’: il problema alla caviglia sinistra che ha spinto il ct Deschamps a rinunciare a Marcus per la doppia sfida alla Croazia in Nations è lo stesso con il quale il 9 nerazzurro convive da circa un mese, va gestito ma senza allarmi.