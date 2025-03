Lapresse.it - Indice di vivibilità climatica, Cagliari è la città col clima migliore: la classifica

è ladove si vive meglio per ilin Italia. E’ quanto risulta dall’distilato dal Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it. Sul podio, subito dietro il capoluogo della Sardegna, ci sono Napoli e Salerno., leitaliane dove si vive meglio: laQuesto, che valuta ilnei capoluoghi di provincia italiani, tiene conto di 17 parametri: dalle ondate di colore all’escursione termica all’umidità, ma anche brezza estiva ed eventi estremi. In tutto sono stati analizzati oltre 402 milioni di dati, anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Da qui la, che vede, appunto, in cimacon 715 punti, seguita da Napoli a 714 e Salerno a 713. Roma è 68esima a 518 punti, Milano 91esima con 456, Firenze 93esima con 447.