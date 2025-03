Quotidiano.net - Indice di vivibilità climatica 2024, le città con il clima migliore: Cagliari prima

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 marzo 2025 -è ladove nelc’è stato il, seguita da Napoli e Salerno. Brindisi e Agrigento nelle due posizioni successive. È il responso della quarta edizione dell'didel Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it che ha preso in considerazione i capoluoghi di provincia italiani. "Ledel Sud sul mare hanno beneficiato della brezza estiva e di pochi giorni di pioggia - spiega sul Corriere della Sera Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it -. Il Nord è stato penalizzato dagli eventi estremi e dalle abbondanti precipitazioni. L'eccesso di caldo estivo ha fatto precipitare nella classifica ledella Pianura Padana, con Brescia in ultima posizione. Le grandinate e alluvioni, inoltre, hanno molto penalizzato il risultato del Nord".